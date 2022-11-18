Роналду: У нас с Месси отличные отношения

Форварди сборной Португалиирассказал о взаимоотношениях с нападающим

«У нас с Лионелем отличные отношения. Мы не друзья в моём понимании этого слова.

Для меня друг — это парень, который был у тебя дома, с которым ты созваниваешься. С Месси не так. Мы, скорее, как партнёры по команде.

Я очень уважаю его за то, как он всегда говорит обо мне. Он отличный парень, который делает классные вещи для футбола», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Криштиану Роналду провел 10 матчей и отметился одним забитым голом.