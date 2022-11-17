Роналду разочаровало решение «Манчестер Юнайтед» об отстранении

Нападающийразочаровало решение клуба о выведении его из заявки на матч спосле инцидента в игре с(2:0).

Также, Роналду отстранили от тренировок в составе «Манчестер Юнайтед» на три дня.

«Думаю, это была стратегия клуба. Они хотели, чтобы я отреагировал именно так. И поведение "МЮ" очень, очень разочаровало меня.

Если честно, у меня никогда не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером. И вот меня отстраняют на три дня, что казалось мне серьёзным сроком.

С одной стороны, всё было хорошо, потому что я получил отдых. С другой — я был разочарован, ведь я совершил ошибку и извинился.

Но отстранять меня на три дня за такое — это слишком много. И то, что клуб дарил журналистам огненные заголовки в этой ситуации, очень меня разочаровало.», — сказал Роналду в интервью с журналистом Пирсом Морганом.

Напомним, что Роналду был оштрафован и отстанен от матча с «Челси» из-за того, что покинул скамейку запасных до окончания поединка с «Тоттенхэмом».