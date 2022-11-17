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    Ван Гал: В сборной Нидерландов нет лучших футболистов мира, но я верю в команду и в тактику

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Нидерландов
    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал дал комментарий в преддверии чемпионата мира в Катаре.

    Луи ван Гал
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    Луи ван Гал

    «В нашей сборной нет лучших футболистов мира. Я верю в команду и в тактику. Мы можем пройти далеко, но нам потребуется удача. Я хочу, чтобы игроки мысленно представляли это.

    Если вы можете это представить, то вы сможете сделать это на поле. У нас есть футболисты, которые могут отлично реализовать мой тактический план.

    Надеюсь, что у болельщиков, которые отказываются смотреть футбол по идеологическим причинам, все в порядке. Хочется верить, что когда мы выйдем в финал, эти люди включат телевизор и увидят, насколько мы хороши», — цитирует ван Гала AS.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Нидерландов на групповой стадии сыграет с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

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