Ван Гал: В сборной Нидерландов нет лучших футболистов мира, но я верю в команду и в тактику

Главный тренер сборной Нидерландовдал комментарий в преддверии чемпионата мира в Катаре.

«В нашей сборной нет лучших футболистов мира. Я верю в команду и в тактику. Мы можем пройти далеко, но нам потребуется удача. Я хочу, чтобы игроки мысленно представляли это.

Если вы можете это представить, то вы сможете сделать это на поле. У нас есть футболисты, которые могут отлично реализовать мой тактический план.

Надеюсь, что у болельщиков, которые отказываются смотреть футбол по идеологическим причинам, все в порядке. Хочется верить, что когда мы выйдем в финал, эти люди включат телевизор и увидят, насколько мы хороши», — цитирует ван Гала AS.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Нидерландов на групповой стадии сыграет с Катаром, Эквадором и Сенегалом.