Ван Гал: В сборной Нидерландов нет лучших футболистов мира, но я верю в команду и в тактику

Луи ван Гал Фото: globallookpress.com
«В нашей сборной нет лучших футболистов мира. Я верю в команду и в тактику. Мы можем пройти далеко, но нам потребуется удача. Я хочу, чтобы игроки мысленно представляли это.
Если вы можете это представить, то вы сможете сделать это на поле. У нас есть футболисты, которые могут отлично реализовать мой тактический план.
Надеюсь, что у болельщиков, которые отказываются смотреть футбол по идеологическим причинам, все в порядке. Хочется верить, что когда мы выйдем в финал, эти люди включат телевизор и увидят, насколько мы хороши», — цитирует ван Гала AS.
Сборная Нидерландов на групповой стадии сыграет с Катаром, Эквадором и Сенегалом.