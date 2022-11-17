Таджикистан — Россия: счет 0:0

Фрагмент матча Фото: Сборная России
Вратарь Сергей Песьяков был заменен в дебюте матча, поскольку получил травму. Это его дебютный выход в форме сборной России.
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев вошел в историю, как самый молодой дебютант национальной команды.
Товарищеский матч
Таджикистан — Россия 0:0
Таджикистан: Ятимов, Safarov, Джурабаев, Hanonov, Назаров, Умарбаев (Karimov, 90), Джурабоев, Панджшонбе, Muhammadjon (Jalilov, 58), Джалилов (Самиев, 77), Mabatshoev (Karomatullozoda, 90)Россия: Селихов (Песьяков, 46; Шунин, 54), Осипенко, Солдатенков, Макарчук, Миранчук (Захарян, 46), Уткин, Глебов, Хлусевич, Садулаев (Мостовой, 79), Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Сычевой, 46)Предупреждение: Хлусевич (72)
20 ноября команда Валерия Карпина проведет еще одну товарищескую встречу. На этот раз соперником станет Узбекистан.