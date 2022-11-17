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    Месси назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды, которые считает фаворитами предстоящего чемпионата мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Всякий раз, когда ведём речь о кандидатах на победу, мы всегда говорим об одних и тех же командах. Если мне нужно поставить кого-то выше других, я думаю, что Бразилия, Франция и Англия немного выше остальных. Но чемпионат мира настолько сложный и запутанный турнир», — цитирует Месси официальный сайт КОНМЕБОЛ.

    Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Аргентины сыграет в группе С с национальными командами Мексики, Саудовской Аравии и Польши.

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