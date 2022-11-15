ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 8—14 ноября
  • 11:07
    • Слуцкий покинул пост главного главного тренера «Рубина»
  • 11:55
    • «Рубин» назвал имя и.о. главного тренера
  • 11:38
    • Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ
  • 11:30
    • Карпин назвал тройку призеров ЧМ-2022
  • 10:24
    • Роналду: Владельцам «МЮ» плевать на клуб
    Все новости спорта

    Канчельскис: Согласен с Роналду. Рангник — хренов теоретик

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии
    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который ранее раскритиковал Ральфа Рангника.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    Рангник возглавлял «МЮ» во второй половине сезона-2021/2022. Перед этим немецкий специалист работал менеджером в московском «Локомотиве».

  • Роналду о Рангнике: Если ты даже не тренер, как ты собираешься быть боссом в «МЮ»
  • Читайте по теме

    • «Рангник вообще нигде не тренировал. Немец — хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией.

    Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.

    Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника — сказал правильные вещи», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

    Ранее Роналду заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Уфа» и «Динамо» много не забьют
  • «Уфа» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Еще один суперматч откатает «Адмирал»?
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • После матча с «Барысом» «Автомобилист» останется восточным лидером
  • «Автомобилист» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Оман — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мексика — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры