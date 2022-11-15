Канчельскис: Согласен с Роналду. Рангник — хренов теоретик

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал слова нападающего «Манчестер Юнайтед», который ранее раскритиковал Ральфа Рангника.

Рангник возглавлял «МЮ» во второй половине сезона-2021/2022. Перед этим немецкий специалист работал менеджером в московском «Локомотиве».

«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец — хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией.

Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.

Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника — сказал правильные вещи», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Ранее Роналду заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.