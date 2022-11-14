Сарри: В игре с «Юве» все изменил первый гол

Главный тренер «Лацио»прокомментировал итог матча 15-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:3).

«Вероятно, все изменил первый гол, когда мы не рисковали у своих ворот до 40-й минуты и контролировали игру, поэтому пропущенный гол был поворотным моментом. Атакующая команда, которая отсиживается на своей трети поля, когда у нас нет центрфорварда — это сложно.

Я не говорю, что "Юве" не заслужил победы, но 3:0 — это очень тяжелый результат. "Ювентус" всегда защищался очень глубоко, честно признаюсь.

Поэтому у меня не было сомнений, что они сядут еще глубже, поведя в счете. Мое единственное сомнение было в том, каких нападающих они выпустят с первых минут», — цитирует Сарри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» вышел на третью позицию таблицы Серии А, имея 31 очко, а «Лацио» идет четвертым с 30 очками.