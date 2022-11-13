«Оренбург» — «Краснодар»: счет матча 5:1, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Эктов подключился по правому флангу и прострелил в штрафную, Владимир Сычевой здорово развернулся в окружении трёх соперников и пробил низом в дальний угол.
На 22-й минуте Марин прорвался по правому флангу и вырезал подачу в штрафную« быков». Лукас Вера принял мяч и вторым касанием вколотил его в нижний угол.
Спустя семь минут счет стал крупным. Марин с углового навесил на 11-метровую отметку, Владимир Сычевой подставил голову и послал мяч в нижний угол ворот — Сафонов не дотянулся.
На 43-й минуте «Краснодар» отыграл один мяч. Классно по центру разыграли южане, Сперцян сделал пас вразрез, Ионов выскочил на ворота, обыграл Кеняйкина и послал мяч в пустые ворота.
На 51-й минуте Аюпов выиграл борьбу в центре поля и начал атаку своей команды. Мансилья забежал по левому флангу и навесил во вратарскую «быков», Марин выпрыгнул и пробил головой — мяч от ноги Сафонова влетел в сетку.
На 58-й минуте Вера с правого края навесил в штрафную гостей, Гойкович здорово поборолся и сделал скидку во вратарскую, а Владимир Сычевой переправил мяч в сетку.
По итогам 17 туров чемпионата России-2022/23 Владимир Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров вместе с Квинси Промесом из «Спартака». Оба футболиста забили по 14 голов.
«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. «Краснодар» идет на восьмой строчке, у «быков» также 25 очков, но они уступают оренбуржцам по дополнительным показателям.