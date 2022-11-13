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    «Оренбург» разгромил «Краснодар», Сычевой оформил хет-трик

    «Оренбург» — «Краснодар»: счет матча 5:1, обзор голов

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    В матче 17-го т ура чемпионата России «Оренбургу» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» — 5:1.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Эктов подключился по правому флангу и прострелил в штрафную, Владимир Сычевой здорово развернулся в окружении трёх соперников и пробил низом в дальний угол.

    На 22-й минуте Марин прорвался по правому флангу и вырезал подачу в штрафную« быков». Лукас Вера принял мяч и вторым касанием вколотил его в нижний угол.

    Спустя семь минут счет стал крупным. Марин с углового навесил на 11-метровую отметку, Владимир Сычевой подставил голову и послал мяч в нижний угол ворот — Сафонов не дотянулся.

    На 43-й минуте «Краснодар» отыграл один мяч. Классно по центру разыграли южане, Сперцян сделал пас вразрез, Ионов выскочил на ворота, обыграл Кеняйкина и послал мяч в пустые ворота.

    На 51-й минуте Аюпов выиграл борьбу в центре поля и начал атаку своей команды. Мансилья забежал по левому флангу и навесил во вратарскую «быков», Марин выпрыгнул и пробил головой — мяч от ноги Сафонова влетел в сетку.

    На 58-й минуте Вера с правого края навесил в штрафную гостей, Гойкович здорово поборолся и сделал скидку во вратарскую, а Владимир Сычевой переправил мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Краснодар 5:1
    Голы: 1:0 Владимир Сычевой (2'), 2:0 Лукас Вера (22'), 3:0 Владимир Сычевой (29'), 3:1 Алексей Ионов (43'), 4:1 Химми Марин (51'), 5:1 Владимир Сычевой (59') Оренбург: Тимур Аюпов, Александр Эктов (Юрий Ковалёв, 84'), Florentin G. (Кирилл Капленко, 84'), Ренато Гойкович, Алексей Кеняйкин (Евгений Гошев, '), Брайан Мансилья (Степан Оганесян, 84'), Химми Марин (Николай Титков, 88'), Кирилл Печенин, Михаил Сиваков, Владимир Сычевой, Лукас Вера Краснодар: Ильзат Ахметов, Алексей Ионов, Кевин, Никита Кривцов (Вячеслав Якимов, 28'), Ираклий Манелов (Petrov S., 46'), Кайо Панталеан (Вячеслав Литвинов, 12'), Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Эдуард Сперцян, Сергей Волков Предупреждения: Кайо Панталеан (9'), Сергей Волков (15'), Ираклий Манелов (45+5'), Ильзат Ахметов (47'), Эдуард Сперцян (57'), Petrov S. (71'), Тимур Аюпов (72'), Егор Сорокин (77')

    По итогам 17 туров чемпионата России-2022/23 Владимир Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров вместе с Квинси Промесом из «Спартака». Оба футболиста забили по 14 голов.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. «Краснодар» идет на восьмой строчке, у «быков» также 25 очков, но они уступают оренбуржцам по дополнительным показателям.

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