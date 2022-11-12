«Лион» — «Ницца»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 38-й минуте был назначен пенальти в ворота «Лиона» за игру рукой Тальяфико.

Николя Пепе не реализовал пенальти — Лопеш отразил удар в правый угол, но до удара покинул линию поля. Со второй попытки Пепе пробил в противоположный угол. Удар был очень сильным, а Лопеш даже не прыгнул.

На 88-й минуте Тодибо в штрафной площади «Ниццы» сбил Ляказетта. Сам пострадавший с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил по центру под перекладину, а Шмейхель прыгнул к штанге.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Ницца 1:1 Голы: 0:1 Николя Пепе (пенальти) (38'), 1:1 Александр Ляказетт (пенальти) (89') Лион: Антони Лопеш, Мало Гюсто, Синали Дьоманде, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико, Тете (Ромен Февр, 77'), Максанс Какере (Йоанн Лепенан, 67'), Тьяго Мендес, Уссем Ауа (Мусса Дембеле, 67'), Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 77'), Александр Ляказетт Ницца: Гаэтан Лаборде, Николя Пепе (Билал Браими, 90'), Софьян Диоп (Росс Баркли, 62'), Марио Лемина (Кефрен Тюрам-Юльен, 22'), Аарон Рэмси, Хишем Будауи, Джордан Лотомба, Данте, Жан-Клер Тодибо, Юсеф Аталь, Каспер Шмейхель Предупреждение: Николас Тальяфико (35')

Благодаря ничьей команды остались на прежних местах в таблице — «Лион» на 8-м )20 очков), а «Ницца» — на 9-м (19).