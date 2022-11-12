Португальский агент: Уверен, есть команды, которые хотят подписать Дзюбу, но не высказываются об этом публично

Португальский футбольный агентподелился мнением о ситуации нападающего, который недавно расторг контракт с «Адана Демирспор».

Сообщалось, что Дзюба может перейти в «Торпедо» или «Рубин». Кроме того, интерес к 34-летнему форварду проявляет итальянская «Венеция».

«Все зависит от клуба. Если стало известно об интересе какой-то команды к Дзюбе, значит того хотели сами клубы. Профессиональный клуб работает, договаривается, а не делает публичные заявления. Я считаю, что это непрофессионально — делать заявления раньше времени, перед тем как договорился.

Уверен, есть команды, которые хотят подписать Дзюбу, но не высказываются об этом публично. Судить по тому, что появляется в прессе не стоит», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».