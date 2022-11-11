Роналдо хочет продать «Вальядолид»

Легендарный бразильский нападающий, который в настоящее время является владельцем «Вальядолида», готов продать клуб, сообщает Football Espana.

Решение вызвано значительным ростом трат после выхода в Ла Лигу по итогам прошлого сезона — бюджет «Вальядолида» увеличился с 22 до 55 миллионов евро в год.

Роналдо в 2018 году купил 51 процент акций клуба за 30 миллионов евро, а через год увеличил свою долю еще на 21 процент. За время его нахождения в руководстве «Вальядолида», бюджет клуба увеличился более чем вдвое.

Однако он готов будет продать свои акции только тем, кто принесет пользу клубу.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 14 туров «Вальядолид» занимает в таблице Примеры 12-е место.