ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БельгииВ ожидании ЧМ-2022. Закат «золотого поколения»
  • 11:01
    • Президент «Аданы»: Мы полностью рассчитались с Дзюбой
  • 10:37
    • Свечников признан второй звездой дня в НХЛ
  • 10:19
    • Кавани и Суарес вошли в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Роналдо хочет продать «Вальядолид»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Вальядолид
    Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в настоящее время является владельцем «Вальядолида», готов продать клуб, сообщает Football Espana.

    Роналдо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роналдо

    Решение вызвано значительным ростом трат после выхода в Ла Лигу по итогам прошлого сезона — бюджет «Вальядолида» увеличился с 22 до 55 миллионов евро в год.

    Роналдо в 2018 году купил 51 процент акций клуба за 30 миллионов евро, а через год увеличил свою долю еще на 21 процент. За время его нахождения в руководстве «Вальядолида», бюджет клуба увеличился более чем вдвое.

    Однако он готов будет продать свои акции только тем, кто принесет пользу клубу.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 14 туров «Вальядолид» занимает в таблице Примеры 12-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет дерби «Боруссий»?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА затащит московское дерби в результативной игре
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поквитается ли «Ахмат» с нижегородцами за поражение в первом круге?
  • «Пари НН» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бирмингем — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры