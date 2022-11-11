Роналдо хочет продать «Вальядолид»

Решение вызвано значительным ростом трат после выхода в Ла Лигу по итогам прошлого сезона — бюджет «Вальядолида» увеличился с 22 до 55 миллионов евро в год.
Роналдо в 2018 году купил 51 процент акций клуба за 30 миллионов евро, а через год увеличил свою долю еще на 21 процент. За время его нахождения в руководстве «Вальядолида», бюджет клуба увеличился более чем вдвое.
Однако он готов будет продать свои акции только тем, кто принесет пользу клубу.
Календарь и таблица испанской Примеры
После 14 туров «Вальядолид» занимает в таблице Примеры 12-е место.