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    Орлов считает, что Кокорин не реализовал свой талант

    Футбол Высшая лига Кипра Арис Александр Кокорин
    Комментатор Геннадий Орлов считает, что 31-летний российский нападающий Александр Кокорин так и не реализовал свой потенциал.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Кокорин явно так и не реализовал свой талант. Александр ведь был очень способным. Об этом говорили и Фабио Капелло, и Гус Хиддинк. Кокорину давали возможности, потому что он очень перспективен. Но формула состоявшегося футболиста — талант плюс умение тренироваться.

    Именно так достигает своих успехов Криштиану Роналду. Наверное, и с Месси то же самое. Они ведь в порядке, несмотря на свой возраст», — приводит слова Орлова Sport24.

    Александр Кокорин в сезоне-2022/2023 выступает за «Арис» на правах аренды. Его контракт принадлежит итальянской «Фиорентине». Соглашение россиянина с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

    Ранее нападающий выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». На счету Кокорина 47 матчей в составе сборной России и 12 забитых мячей.

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