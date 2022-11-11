Орлов считает, что Кокорин не реализовал свой талант

Комментаторсчитает, что 31-летний российский нападающийтак и не реализовал свой потенциал.

«Кокорин явно так и не реализовал свой талант. Александр ведь был очень способным. Об этом говорили и Фабио Капелло, и Гус Хиддинк. Кокорину давали возможности, потому что он очень перспективен. Но формула состоявшегося футболиста — талант плюс умение тренироваться.

Именно так достигает своих успехов Криштиану Роналду. Наверное, и с Месси то же самое. Они ведь в порядке, несмотря на свой возраст», — приводит слова Орлова Sport24.

Александр Кокорин в сезоне-2022/2023 выступает за «Арис» на правах аренды. Его контракт принадлежит итальянской «Фиорентине». Соглашение россиянина с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее нападающий выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». На счету Кокорина 47 матчей в составе сборной России и 12 забитых мячей.