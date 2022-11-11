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    Альба прокомментировал свой вызов на чемпионат мира

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    Защитник «Барселоны» Жорди Альба отреагировал на свой вызов в сборную Испании на чемпионат мира. Об этом сообщает Marca.

    Жорди Альба
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    Жорди Альба

    «Я очень счастлив попасть в заявку на чемпионат мира. Трудно поверить, я сыграю на третьем мундиале в своей карьере. У нас очень хорошая команда, в ней есть как ветераны, так и молодые игроки. Я уверен, что всё будет хорошо.

    Мечтая стать профессиональным футболистом, я не мог себе представить, что буду играть на чемпионате мира, тем более на третьем. Я очень счастлив.

    Надеюсь, в этом году мы выиграем трофей.

    Мне посчастливилось выиграть все возможные титулы, кроме Лиги Европы и чемпионата мира. Надеюсь, в этом году удастся это исправить», — сказал Альба.

    Чемпионат мира 2022 года в Катаре станет 3-м для Жорди Альбы. В рамках группового этапа сборной Испании предстоит встретиться с Германией, Коста-Рикой и Японией.

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