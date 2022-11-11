Альба прокомментировал свой вызов на чемпионат мира

Защитникотреагировал на свой вызов в сборную Испании на чемпионат мира. Об этом сообщает Marca.

«Я очень счастлив попасть в заявку на чемпионат мира. Трудно поверить, я сыграю на третьем мундиале в своей карьере. У нас очень хорошая команда, в ней есть как ветераны, так и молодые игроки. Я уверен, что всё будет хорошо.

Мечтая стать профессиональным футболистом, я не мог себе представить, что буду играть на чемпионате мира, тем более на третьем. Я очень счастлив.

Надеюсь, в этом году мы выиграем трофей.

Мне посчастливилось выиграть все возможные титулы, кроме Лиги Европы и чемпионата мира. Надеюсь, в этом году удастся это исправить», — сказал Альба.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре станет 3-м для Жорди Альбы. В рамках группового этапа сборной Испании предстоит встретиться с Германией, Коста-Рикой и Японией.