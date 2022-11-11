РПЛ. «Торпедо» примет «Зенит», дерби «Локо» и «Спартака», ЦСКА в гостях у «Динамо»

«Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» 3:2
В матче 17-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» — 3:2.
Счет в матче на 20-й минуте открыли хозяева. Сулейманов получил мяч у линии штрафной «Ахмата» и покатил его левее, на Ярослава Михайлова, который прекрасным по точности ударом попал под самую штангу, в левый нижний угол.
На 52-й минуте Журавлёв первым успел к мячу после дальнего навеса Кротова к штрафной «Ахмата», но после этого «обрезался» при передаче налево. Тимур Сулейманов перехватил мяч в штрафной, быстро обработал и запустил «парашют» над Шелией в сетку ворот.
Счет стал крупным на 70-й минуте. Шильцов практически от лицевой линии покатил мяч назад, на Дмитрия Рыбчинского, который технично закрутил его средней высоте под дальнюю штангу.
Три минуты спустя «Ахмат» размочил счет. После классного навеса с левого фланга к линии вратарской «Пари НН» Владимир Ильин мощно пробил головой в прыжке, вколачивая мяч в сетку.
На 86-й минуте гости сократили отставание до минимума. После подачи слева в штрафную хозяев с углового небольшая суматоха началась, и в итогеАртем Тимофеев сориентировался быстрее всех и отправил мяч в сетку.
«Нижний Новгород» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ахмат» остался на пятой строчке (26 очков).
«Урал» — «Факел»
12 ноября, 12:00 мск
«Крылья Советов» — «Ростов»
12 ноября, 14:00 мск
«Торпедо» М — «Зенит»
12 ноября, 16:30 мск
«Локомотив» М — «Спартак» М
12 ноября, 19:30 мск
«Оренбург» — «Краснодар»
13 ноября, 14:00 мск
«Химки» — «Сочи»
13 ноября, 16:30 мск