РПЛ. «Торпедо» примет «Зенит», дерби «Локо» и «Спартака», ЦСКА в гостях у «Динамо»

С 11 по 13 ноября проходят матчи 17-го тура чемпионата России по футболу. Напомним, что это последний тур РПЛ перед длительной паузой на чемпионат мира и зимний перерыв.

«Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» 3:2

В матче 17-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» — 3:2.

Счет в матче на 20-й минуте открыли хозяева. Сулейманов получил мяч у линии штрафной «Ахмата» и покатил его левее, на Ярослава Михайлова, который прекрасным по точности ударом попал под самую штангу, в левый нижний угол.

На 52-й минуте Журавлёв первым успел к мячу после дальнего навеса Кротова к штрафной «Ахмата», но после этого «обрезался» при передаче налево. Тимур Сулейманов перехватил мяч в штрафной, быстро обработал и запустил «парашют» над Шелией в сетку ворот.

Счет стал крупным на 70-й минуте. Шильцов практически от лицевой линии покатил мяч назад, на Дмитрия Рыбчинского, который технично закрутил его средней высоте под дальнюю штангу.

Три минуты спустя «Ахмат» размочил счет. После классного навеса с левого фланга к линии вратарской «Пари НН» Владимир Ильин мощно пробил головой в прыжке, вколачивая мяч в сетку.

На 86-й минуте гости сократили отставание до минимума. После подачи слева в штрафную хозяев с углового небольшая суматоха началась, и в итогеАртем Тимофеев сориентировался быстрее всех и отправил мяч в сетку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Ахмат 3:2 Голы: 1:0 Mikhailov I. (20'), 2:0 Suleymanov T. (52'), 3:0 Rybchinskiy D. (70'), 3:1 Владимир Ильин (73'), 3:2 Артём Тимофеев (86') Пари НН: Agapov I., Aleksandrov V., Kornyushin D., Krotov V. (Shiltsov K., 57'), Maiga M. (Zhigulev I., 80'), Masoero L., Mikhailov I., Nigmatullin A., Suleymanov T., Yansane M. (Rybchinskiy D., 57'), Yuldoshev I. (Nabiullin E., 79') Ахмат: Бернард Бериша, Мирослав Богосавац, Марат Быстров, Владислав Камилов (Гамид Агаларов, 59'), Мохамед Конате (Владимир Ильин, 46'), Иван Олейников (Александр Трошечкин, 46'), Лечи Садулаев (Евгений Харин, 66'), Гиорги Шелия, Антон Швец, Артём Тимофеев, Юрий Журавлёв Предупреждения: Maiga M. (7'), Krotov V. (42'), Бернард Бериша (50'), Yuldoshev I. (55'), Kornyushin D. (90+3')

«Нижний Новгород» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ахмат» остался на пятой строчке (26 очков).

«Урал» — «Факел»

12 ноября, 12:00 мск

«Крылья Советов» — «Ростов»

12 ноября, 14:00 мск

«Торпедо» М — «Зенит»

12 ноября, 16:30 мск

«Локомотив» М — «Спартак» М

12 ноября, 19:30 мск

«Оренбург» — «Краснодар»

13 ноября, 14:00 мск

«Химки» — «Сочи»

13 ноября, 16:30 мск

«Динамо» М — ЦСКА

13 ноября, 19:30 мск