Симеоне прокомментировал поражение от «Мальорки»

Главный тренер мадридского «Атлетико»рассказал о проблемах команды после поражения в матче 14-го тура Примеры от «Мальорки» (0:1).

«Сказать, что нам не хватило сил во всех играх — это найти очень простое оправдание. Мы совершаем много ошибок в обороне, из-за чего игра оборачивается против нас. Нам приходится исправлять ситуацию, что создает сложности.

Мало что случилось в первом тайме, мы не смогли решить очень простую игру наилучшим образом и игра вошла там, где им было удобнее. Соперник оборонялся хорошо. Замены оживили нашу игру, придали свежести, больше динамики и скорости на флангах, но этого оказалось недостаточно», — цитирует Симеоне AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Матрасники» не смогли победить в третьей встрече чемпионата Испании подряд. В таблице «Атлетико» на данный момент располагается на четвёртой позиции с 24 очками.