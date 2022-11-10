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    Ройс пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

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    Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс не сыграет на чемпионате мира в Катаре.

    Марко Ройс и Юссуфа Мукоко
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    Марко Ройс и Юссуфа Мукоко

    Ройс пропустит турнир из-за травмы голеностопа, сообщает Sky Sport.

    33-летний футболист получил повреждение в конце сентября в игре Бундеслиги против «Шальке».

    На прошлой неделе Ройс вернулся в состав «Боруссии», но в матче с «Бохумом» у него случился рецидив травмы.

    По данным Sport1, в заявке сборной Германии на ЧМ-2022 Ройса заменит 17-летний нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

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