Ройс пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германиине сыграет на чемпионате мира в Катаре.

Ройс пропустит турнир из-за травмы голеностопа, сообщает Sky Sport.

33-летний футболист получил повреждение в конце сентября в игре Бундеслиги против «Шальке».

На прошлой неделе Ройс вернулся в состав «Боруссии», но в матче с «Бохумом» у него случился рецидив травмы.

По данным Sport1, в заявке сборной Германии на ЧМ-2022 Ройса заменит 17-летний нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет на групповом этапе с командами Испании, Коста-Рики и Японии.