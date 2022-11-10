Ройс пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Марко Ройс и Юссуфа Мукоко Фото: globallookpress.com
Ройс пропустит турнир из-за травмы голеностопа, сообщает Sky Sport.
33-летний футболист получил повреждение в конце сентября в игре Бундеслиги против «Шальке».
На прошлой неделе Ройс вернулся в состав «Боруссии», но в матче с «Бохумом» у него случился рецидив травмы.
По данным Sport1, в заявке сборной Германии на ЧМ-2022 Ройса заменит 17-летний нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко.
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет на групповом этапе с командами Испании, Коста-Рики и Японии.