«Мальорка» — «Атлетико»: счет 1:0, обзор гола

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
Единственным голом отметился нападающий «островитян» Ведат Мурики, который забил на 16-й минуте.
Футбол. Испания. Примера
Мальорка — Атлетико 1:0
Гол: 1:0 Ведат Мурики (16') Мальорка: Предраг Райкович, Giovanni Alessandro Gonzalez Apud (Франко Руссо, 90'), Мартин Вальент, Антонио Райльо, Copete, Коста Хауме, Антонио Санчес (Амат Ндиайе, 72'), Inigo Ruiz De Galarreta, Иддрису Баба (Родриго Батталья, 46'), Lee Kang-in (Клеман Гренье, 72'), Ведат Мурики (Абдон Пратс, 87') Атлетико: Антуан Гризманн, Альваро Мората, Янник Карраско (Тома Лемар, 59'), Аксель Витсель, Родриго Де Пауль (Коке, 69'), Маркос Льоренте, Рейнилду Мандава (Серхио Регилон, 69'), Фелипе, Стефан Савич, Науэль Молина (Анхель Корреа, 30'), Ян Облак Предупреждения: Науэль Молина (15'), Иддрису Баба (26'), Родриго Де Пауль (34'), Lee Kang-in (36'), Inigo Ruiz De Galarreta (71'), Клеман Гренье (90 + 3'), Мартин Вальент (90 + 4'), Анхель Корреа (90 + 6')
Серия «Атлетико» во всех турнирах достигла отметки в пять матчей без побед. В турнирной таблице чемпионата Испании «матрасники» занимают 6-е место с 24 очками. У «Мальорки» 19 очков и 10-я строчка.