Президент «Оренбурга»: Не знаю, сколько стоит Сычевой. Будем исходить из реального предложения

Президент «Оренбурга»прокомментировал подписание нового контракта с нападающим

«Рады продлению контракта с Владимиром Сычевым. Даже несмотря на это, рассмотрим предложения только от "Барселоны" или "Крымтеплицы". Если предложат большие деньги, то будем думать.

Что касается клубов РПЛ, то в случае заманчивого и интересного предложения для "Оренбурга" и самого футболиста, будем рассматривать и принимать решение, исходя из реальных условий. Посмотрим, как сложится.

Продадим ли мы Сычевого за ту же самую сумму, за которую "Ахмат" купил Агаларова? Я не знаю, сколько стоит Сычевой. Будем исходить из реального предложения. На данный момент в клуб не приходили никакие запросы и предложения по Владимиру. А что будет через полгода? Может, Сычевой еще 20 забьет. А кто знает, может им действительно заинтересуется "Барселона". Только время продиктует условия.

Пока Сычевому надо сконцентрироваться на сборной, с вызовом в которую все в клубе его поздравили. Это первый футболист в истории "Оренбурга", который вызван в сборную России. Еще два с половиной года назад он и в футбол профессионально не играл.

Я давно еще рекомендовал Карпину приглядеться к Сычевому. Если в сборной Володе дадут возможность выйти на поле, то он решит задачу и забьет. Уверен на все сто. Конечно, это моя интуиция, но я редко ошибаюсь», — приводит слова Еремякина Sport24.

Сычевой провел в текущем чемпионате России 14 матчей, в которых забил 11 мячей.

Ранее стало известно, что Сычевой вошел в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).