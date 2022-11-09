«Милан» не справился с аутсайдером Серии А

На 56-й минуте встречи нападающий гостей Дивок Ориги забил гол. Однако после просмотра ВАР, взятие ворот было отменено из-за офсайда.
Футбол. Италия. Серия А
Кремонезе — Милан 0:0
Кремонезе: Marco Carnesecchi, Эмануэль Айву, Маттео Бьянкетти, Хоан Васкес, Паоло Гильоне (Леонардо Серникола, 62'), Гонсало Эскаланте, Michele Castagnetti (Шарль Пикель, 70'), Суалихо Мейте, Emanuele Valeri (Джакомо Квальята, 88'), Феликс Афена-Гьян (Кристиан Буонаюто, 62'), Даниэль Чофани (Давид Окереке, 63') Милан: Анте Ребич (Marco Lazetic, 82'), Дивок Ориги (Рафаэл Леау, 60'), Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 74'), Фоде Балло-Туре, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали (Раде Крунич, 82'), Жуниор Мессьяс, Фикайо Томори, Симон Кьер, Малик Тшау (Пьер Калюлю, 60'), Чиприан Тэтэрушану Предупреждения: Паоло Гильоне (47'), Хоан Васкес (67'), Рафаэл Леау (78'), Emanuele Valeri (85'), Суалихо Мейте (87'), Marco Lazetic (87'), Шарль Де Кетеларе (90 + 3')
«Милан» с 30 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, а «Кремонензе» — 18-е (7 очков).