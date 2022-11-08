Юран о составе сборной России: Сейчас надо смотреть всех парней, кто более‑менее проявляет себя в РПЛ

Бывший главный тренер «Химок»оценил состав сборнойна товарищеские матчи с

Вызов в национальную команду впервые получили Илья Агапов («Нижний Новгород»), Руслан Литвинов и Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Александр Солдатенков и Сергей Пиняев (оба — «Крылья Советов»), Владимир Сычевой («Оренбург) и Лечи Садулаев (»Ахмат«).

"Никаких неожиданностей нет. Вызов новичков — это нормальный процесс. У ребят появляется шанс проявить себя.

Сейчас нам надо смотреть всех парней, кто более‑менее проявляет себя в РПЛ и в Кубке. Сейчас Россия вне отборочных к Евро, поэтому есть время просмотреть молодых игроков на перспективу", — сказал Юран, слова которого приводит "Чемпионат".

Команда Валерия Карпина сыграет с Таджикистаном 17 ноября, а против Узбекистана 20 ноября. Оба матча пройдут на выезде.