Карпин — о продлении контракта со сборной: Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться

Новое соглашение рассчитано до 1 августа 2024 года. Специалист продолжит совмещать работу в сборной и «Ростове».
«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России.
Также хочу поблагодарить руководство "Ростова", согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе.
Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению.
Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», — сказал Карпин пресс-службе РФС.