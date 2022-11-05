Карпин — о продлении контракта со сборной: Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал продление контракта с национальной командой.

Новое соглашение рассчитано до 1 августа 2024 года. Специалист продолжит совмещать работу в сборной и «Ростове».

«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России.

Также хочу поблагодарить руководство "Ростова", согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе.

Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению.

Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», — сказал Карпин пресс-службе РФС.