УЕФА вновь выступил против создания Суперлиги

(УЕФА) выступил с заявлением о несогласии с проектом создания европейской футбольной(ESL).

В ходе встречи с A22 Sports (компания, занимающаяся развитием Суперлиги) высшее руководство УЕФА совместно с руководством национальных лиг, клубов и фанатских организаций вновь выступили против Суперлиги и подобных ей проектов.

«Руководство УЕФА во главе с президентом Александром Чеферином и высокопоставленные представители национальных лиг, клубов, игроков и болельщиков вместе подчеркнули, что негативное отношение к самопровозглашенной суперлиге превалирует сегодня, как это и было, начиная с апреля 2021 года.

В соответствии с принципами единства европейского футбола УЕФА и все заинтересованные стороны в ходе сегодняшнего обсуждения в очередной раз единогласно отвергли постулаты, которые лежат в основе таких проектов, как Европейская суперлига.

Собравшиеся не без удивления узнали от генерального директора A22 Sports, что эта компания ни в каком качестве не представляет ни один клуб. В том числе и те три клуба (»Реал«, "Барселона", "Ювентус" — прим. ред.), что продолжают открыто поддерживать проект.

УЕФА и другие заинтересованные стороны остаются верны базовым ценностям европейского футбола, которые основаны на открытости, солидарности и меритократии и служат более широким целям спортивных принципов и общественных интересов, а не привилегированности и высокому самомнению», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что 19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги.

После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.