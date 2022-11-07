Макарчук: Для меня это второй вызов в сборную, но по эмоциям — как первый

Защитникподелился впечатлениями от попадания в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи.

17 и 20 ноября отечественная национальная команда проведет выездные контрольные игры с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Для меня это второй вызов, но по эмоциям — как первый. Думаю, и все остальные вызовы будет так же. Всегда приятно играть за сборную и представлять свою страну.

Что касается соперников по товарищеским матчам, то сейчас любая игра — в радость. Главное, чтобы сборная собиралась. Все равно люди хотят посмотреть на сборную и увидеть, как и что происходит.

Кто знает, как дальше все в мире повернется? Все нестабильно, поэтому надо собираться, поддерживать сборную.

Для меня нет разницы, с кем будут товарищеские матчи. Нужно выходить и играть», — заявил Макарчук Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Артем Макарчук провел за «Сочи» 19 матчей и отдал 4 голевые передачи.