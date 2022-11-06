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    Хави: Сказал Пике, что он легенда «Барсы»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал последний матча защитника каталонцев Жерара Пике в профессиональной карьере в игре 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (2:0).

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    Напомним, 3 ноября 35-летний футболист объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.

    «Это был исторический вечер для всех, но особенно для Жерарда. Он провел отличную игру, и мы хотели проводить его наилучшим образом. Я сказал ему, что он — легенда команды. Мы очень благодарны ему», — приводит слова Хави Marca.

    Пике является воспитанником «Барселоны». Он играл за клуб до 2004 года, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед» и выступал за «Сарагосу». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.

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