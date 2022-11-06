Хави: Сказал Пике, что он легенда «Барсы»

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал последний матча защитника каталонцевв профессиональной карьере в игре 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (2:0).

Напомним, 3 ноября 35-летний футболист объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.

«Это был исторический вечер для всех, но особенно для Жерарда. Он провел отличную игру, и мы хотели проводить его наилучшим образом. Я сказал ему, что он — легенда команды. Мы очень благодарны ему», — приводит слова Хави Marca.

Пике является воспитанником «Барселоны». Он играл за клуб до 2004 года, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед» и выступал за «Сарагосу». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.