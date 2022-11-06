Бикфалви и Керк остались в запасе на матч «Урал» — «Локомотив»

Эрик Бикфалви Фото: fc-ural.ru
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов.
Запасные: Алексеев, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Быковский, Шатов, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Бикфалви, Татаринов, Ранджелович.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Локомотив»
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.
Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Попов, Керк, Багамаев, Раков.
Матч «Урал» — «Локомотив» пройдет 6 ноября в Екатеринбурге, начало — в 14:00 мск.