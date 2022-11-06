«Лос-Анджелес» с Кьеллини и Бейлом стал чемпионом МЛС

млс, в серии пенальти победив «Филадельфию Юнион» в финале плей-офф.
«Лос-Анджелес» Фото: globallookpress.com
Основное время встречи, прошедшей накануне в Лос-Анджелесе, завершилось вничью со счетом 2:2.
На 116-й минуте вратарь «Лос-Анджелеса» Максим Крепо получил красную карточку. На четвертой добавленной к дополнительному времени минуте Джек Эллиотт вывел «Филадельфию» вперед. Спустя четыре минуты вышедший на замену Гарет Бэйл сравнял счет и спас команду от поражения.
В серии пенальти игроки «Лос-Анджелеса» трижды смогли реализовать свои попытки, а их соперники — ни разу.
«Лос-Анджелес» стал чемпионом МЛС впервые в своей истории.