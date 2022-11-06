«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: счет 3:1, обзор голов

В поединке 15-го тура АПЛна выезде проигралсо счетом 1:3.

Уже после первого тайма бирмингемцы вели в счете 2:0 — на 7-й минуте забил Леон Бэйли, а на 11-й отметился Люка Динь. Во втором тайме игрок хозяев Джейкоб Рэмзи (45-я) отметился автоголом и позволил гостям сократить разрыв.

Позже сам же Рэмзи (49-я) забил третий гол «Астон Вилли». Поединок так и завершился со счетом 3:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 3:1 Голы: 1:0 Леон Бэйли (7'), 2:0 Лука Динь (11'), 2:1 Джейкоб Рэмси (автогол) (45'), 3:1 Джейкоб Рэмси (49') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Лука Динь (Эшли Янг, 79'), Леандер Дендонкер (Морган Сансон, 90'), Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси, Леон Бэйли (Джон МакГинн, 70'), Эмилиано Буэндия (Дэнни Ингс, 79'), Олли Уоткинс (Бубакар Камара, 78') Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Алехандро Гарначо (Энтони Эланга, 65'), Донни ван де Бек (Антони Марсьяль, 65'), Маркус Рашфорд, Кристиан Эриксен, Каземиро, Люк Шоу (Тирелл Маласиа, 65'), Лисандро Мартинес, Виктор Линделёф, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Люк Шоу (10'), Леон Бэйли (42'), Криштиану Роналду (61'), Тайрон Мингс (72'), Диогу Далот (72'), Дамиан Эмилиано Мартинес (88')

«Астон Вилла» набрала 15 очков и занимает и занимает 13-е место. «Ман Юнайтед» идет 5-м с 23 баллами.