Гончаренко: Могли бы более раскрепощено играть — в начале атаки и в завершении

Главный тренерподелился впечатлениями после ничьей с(2:2) в 16-м туре РПЛ.

«Задачей нашей команды является, чтобы даже в холодную погоду как можно больше болельщиков приходили на этот прекрасный стадион. По ощущениям, с каждой игрой их все больше.

Все видят, что команда играет на максимуме. Но есть моменты, когда могли бы более раскрепощено играть, в начале атаки и в завершении, например.

Тем не менее, если мы хорошо умеем контролировать игру, которая нам хорошо дается, если сегодня у нас ощущение такое, как будто мы проиграли в матче с "Локомотивом", то, наверное, это правильное движение, которое нам надо», — сказал тренер «Матч ТВ».