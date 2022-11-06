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    Гончаренко: Могли бы более раскрепощено играть — в начале атаки и в завершении

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после ничьей с «Локомотивом» (2:2) в 16-м туре РПЛ.

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    «Задачей нашей команды является, чтобы даже в холодную погоду как можно больше болельщиков приходили на этот прекрасный стадион. По ощущениям, с каждой игрой их все больше.

    Все видят, что команда играет на максимуме. Но есть моменты, когда могли бы более раскрепощено играть, в начале атаки и в завершении, например.

    Тем не менее, если мы хорошо умеем контролировать игру, которая нам хорошо дается, если сегодня у нас ощущение такое, как будто мы проиграли в матче с "Локомотивом", то, наверное, это правильное движение, которое нам надо», — сказал тренер «Матч ТВ».

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