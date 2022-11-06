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    «Фрайбург» вышел на второе место в Бундеслиге

    «Фрайбург» — «Кельн»: счет 2:0, обзор голов

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    «Фрайбург» одержал домашнюю победу над «Кельном» в матче 13-го тура Бундеслиги.

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    Хозяева забили 2 безответных гола. В их составе отметились У Ен Чон и Михаэль Грегорич.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Кёльн 2:0
    Голы: 1:0 У Ен Чон (53'), 2:0 Михаэль Грегорич (64') Фрайбург: Марк Флеккен, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер, Максимилиан Эггештайн (Янник Кайтель, 90'), Николас Хефлер, Рицу Доан (Нильс Петерсен, 90'), У Ен Чон (Кевин Шаде, 82'), Винченцо Грифо (Роланд Шаллаи, 90'), Михаэль Грегорич (Лукас Хёлер, 82') Кёльн: Штеффен Тиггес (Саркис Адамян, 62'), Линтон Майна (Ян Тильман, 72'), Флориан Кайнц (Кингсли Шиндлер, 72'), Эрик Мартель (Матиас Олесен, 89'), Эйе Скири, Ондрей Дуда (Денис Хусейнбашич, 72'), Кристиан Педерсен, Лука Килиан, Никола Солдо, Бенно Шмиц, Марвин Швебе Предупреждение: Кингсли Шиндлер (90 + 2')

    Набрав 27 очков, «Фрайбург» вышел на 2-е место в таблице и расположился в пункте от «Баварии».

    «Кельн» остался с 17 баллами на счету и занимает 12-е место.

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