Точилин: На «Спартак» команду дополнительно настраивать не надо было

Главный тренерподвел итоги домашнего матча 16-го тура РПЛ с московским(1:1).

«Хорошая, качественная игра получилась с нашей стороны. Первый тайм, наверное, был равный, поэтому счет это и отразил. Во втором мы были ближе к победе, но не дожали.

Ребята молодцы. С хорошим настроем вышли. Надеюсь, будем продолжать в том же духе.

На "Спартак" команду дополнительно настраивать не надо. Все понимали, что из той неудачной серии надо было выбираться.

С желанием и настроем проблем не было, а то, что они умеют играть, в этом ни у кого сомнений нет. Команда показала свой уровень», — сказал Точилин клубной пресс-службе.