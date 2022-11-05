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    Точилин: На «Спартак» команду дополнительно настраивать не надо было

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги домашнего матча 16-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:1).

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Хорошая, качественная игра получилась с нашей стороны. Первый тайм, наверное, был равный, поэтому счет это и отразил. Во втором мы были ближе к победе, но не дожали.

    Ребята молодцы. С хорошим настроем вышли. Надеюсь, будем продолжать в том же духе.

    На "Спартак" команду дополнительно настраивать не надо. Все понимали, что из той неудачной серии надо было выбираться.

    С желанием и настроем проблем не было, а то, что они умеют играть, в этом ни у кого сомнений нет. Команда показала свой уровень», — сказал Точилин клубной пресс-службе.

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