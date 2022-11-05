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    «Ньюкасл» нацелился на вингера «Челси»

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    Нападающий Кристиан Пулишич может покинуть «Челси» предстоящим летом, сообщает журналист Николо Скира.

    Кристиан Пулишич
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    Кристиан Пулишич

    По данным источника, в подписании американца заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» следят за ситуацией вокруг игрока, изучая варианты сделать предложение по трансферу вингера.

    Прошлым летом «Ньюкасл» также хотел приобрести Пулишича, однако «синие» тогда предложение отклонили.

    Трудовое соглашение Кристиана с «Челси» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Пулишич отыграл 11 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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