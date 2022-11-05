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    «Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу у «Фулхэма»

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Фулхэмом» — 2:1.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Гюндоган отличной передачей справа вывел к воротам Хулиана Альвареса, который с двенадцати метров сильно пробил в перекладину, от которой мяч отскочил в сетку.

    На 26-й минуте «Сити» остался в меньшинстве — Канселу в штрафной площади сбил Уилсона, получив красную карточку за «фол последней надежды».

    Андреас Перейра с одиннадцатиметровой отметки сильно низом пробил в левый угол, а Эдерсон прыгнул в другую сторону.

    В компенсированное время Робинсон в штрафной площади «Фулхэма» сбил Де Брёйне и пенальти в свои ворота получили уже «дачники».

    Эрлинг Холанн с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол. Лено в прыжке смог задеть мяч, но не отбить его.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Фулхэм 2:1
    Голы: 1:0 Хулиан Альварес (17'), 1:1 Андреас Перейра (пенальти) (28'), 2:1 Эрлинг Холанд (пенальти) (90 + 5') Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Рубен Диаш, 90'), Бернарду Силва, Хулиан Альварес (Эрлинг Холанд, 64'), Джек Грилиш (Филип Фоден, 64') Фулхэм: Винисиус (Томас Кейрни, 76'), Виллиан (Кевин Мбабу, 80'), Андреас Перейра (Luke Bernard Harris, 88'), Гарри Уилсон (Даниэль Джеймс, 76'), Жоау Палинья, Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Тим Рим, Исса Диоп, Кенни Тете, Бернд Лено Предупреждения: Андреас Перейра (7'), Харрисон Рид (45'), Бернарду Силва (45 + 3'), Кенни Тете (63'), Энтони Робинсон (90'), Эрлинг Холанд (90 + 7') Удаление: Жоау Канселу (26')

    «Ман Сити» набрал 32 очка и обошел в турнирной таблице АПЛ «Арсенал» (31 очко), у которого есть матч в запасе. «Фулхэм» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 19 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Брентфорд» (12 ноября), а «Фулхэм» сыграет на домашнем стадионе против «Манчестер Юнайтед» (13 ноября).

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