«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Гюндоган отличной передачей справа вывел к воротам Хулиана Альвареса, который с двенадцати метров сильно пробил в перекладину, от которой мяч отскочил в сетку.
На 26-й минуте «Сити» остался в меньшинстве — Канселу в штрафной площади сбил Уилсона, получив красную карточку за «фол последней надежды».
Андреас Перейра с одиннадцатиметровой отметки сильно низом пробил в левый угол, а Эдерсон прыгнул в другую сторону.
В компенсированное время Робинсон в штрафной площади «Фулхэма» сбил Де Брёйне и пенальти в свои ворота получили уже «дачники».
Эрлинг Холанн с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол. Лено в прыжке смог задеть мяч, но не отбить его.
«Ман Сити» набрал 32 очка и обошел в турнирной таблице АПЛ «Арсенал» (31 очко), у которого есть матч в запасе. «Фулхэм» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 19 очков.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Брентфорд» (12 ноября), а «Фулхэм» сыграет на домашнем стадионе против «Манчестер Юнайтед» (13 ноября).