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    Карпин продлил контракт со сборной России до 2024 года

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой.

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    РФС и тренерский штаб национальной команды договорились о продолжении сотрудничества до 1 августа 2024 года. Карпин продолжит совмещать работу в сборной и «Ростове».

    «Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта.

    Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде.

    К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов.

    Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки», — цитирует президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации.

    Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

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