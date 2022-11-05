«Факел» — «Краснодар»: счет матча 3:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, благодаря ошибке вратаря «Краснодара». Матвей Сафонов выбил мяч в Аппаева, Хызыр прошел ближе к воротам и прострелил к дальней штанге на свободного Романа Акбашева, который отправил мяч его в правый угол.
На 29-й минуте «быки» отыгрались. После навеса с углового к дальней штанге не удалось воронежцам выбить мяч, который в итоге отскочил от Сорокина к Джону Кордобе, а тот с нескольких метров переправил его в незащищённый угол ворот.
На 43-й минуте в ворота «Факела» был назначен пенальти. Кордоба врывался справа в штрафную, Свинов, несмотря на бегущего рядом защитника, пытался выбить мяч в прыжке, но попал Джону по ногам.
Михайло Баньяц резко пробил низом в правый угол. Свинову чуть-чуть не удалось дотянуться и исправить свою ошибку.
На 62-й минуте «Краснодар» увеличил преимущество. После высокой подачи слева в штрафную «Факела» Ионов быстро обработал мяч и мощно вколотил его под перекладину — без шансов для Свинова.
На 66-й минуте ещё один пенальти был назначен в ворота «Факела» — Суслов хватал Кордобу руками в своей штрафной. Кристиан Рамирес на этот раз бил с «точки» и тоже направлял мяч низом под правую штангу, но Свинов в прыжке дотянулся и перевёл на угловой.
«Факел» отыграл один мяч на 72-й минуте. Красивый кручёный удар из-за пределов штрафной получился у Ираклия Квеквескири, и мяч влетел практически в самую левую девятку.
А на 84-й минуте Квеквескири опять оказался на подборе на подступах к штрафной и отличным ударом вколотил мяч на средней высоте под левую штангу, сравнивая счёт в матче.
«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Краснодар» идет седьмым — 25 очков.
В следующем туре «быки» на выезде сыграют с «Оренбургом» 13 ноября. Воронежцы встретятся с «Уралом» 12 ноября.