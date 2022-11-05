«Факел» — «Краснодар»: счет матча 3:3, обзор голов

Воронежскийна своем поле сыграл вничью с(3:3) в матче 16-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, благодаря ошибке вратаря «Краснодара». Матвей Сафонов выбил мяч в Аппаева, Хызыр прошел ближе к воротам и прострелил к дальней штанге на свободного Романа Акбашева, который отправил мяч его в правый угол.

На 29-й минуте «быки» отыгрались. После навеса с углового к дальней штанге не удалось воронежцам выбить мяч, который в итоге отскочил от Сорокина к Джону Кордобе, а тот с нескольких метров переправил его в незащищённый угол ворот.

На 43-й минуте в ворота «Факела» был назначен пенальти. Кордоба врывался справа в штрафную, Свинов, несмотря на бегущего рядом защитника, пытался выбить мяч в прыжке, но попал Джону по ногам.

Михайло Баньяц резко пробил низом в правый угол. Свинову чуть-чуть не удалось дотянуться и исправить свою ошибку.

На 62-й минуте «Краснодар» увеличил преимущество. После высокой подачи слева в штрафную «Факела» Ионов быстро обработал мяч и мощно вколотил его под перекладину — без шансов для Свинова.

На 66-й минуте ещё один пенальти был назначен в ворота «Факела» — Суслов хватал Кордобу руками в своей штрафной. Кристиан Рамирес на этот раз бил с «точки» и тоже направлял мяч низом под правую штангу, но Свинов в прыжке дотянулся и перевёл на угловой.

«Факел» отыграл один мяч на 72-й минуте. Красивый кручёный удар из-за пределов штрафной получился у Ираклия Квеквескири, и мяч влетел практически в самую левую девятку.

А на 84-й минуте Квеквескири опять оказался на подборе на подступах к штрафной и отличным ударом вколотил мяч на средней высоте под левую штангу, сравнивая счёт в матче.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Краснодар 3:3 Голы: 1:0 Роман Акбашев (11'), 1:1 Cordoba J. (29'), 1:3 Алексей Ионов (62'), 2:3 Ираклий Квеквескири (72'), 3:3 Ираклий Квеквескири (84') Факел: Роман Акбашев, Ильнур Альшин (Василий Черов, 46'), Хызыр Аппаев, Сергей Божин, Олег Дмитриев (Даниил Черняков, 47'), Ираклий Квеквескири (Андрей Мендель, 90'), Руслан Магаль, Максим Максимов (Георгий Гонгадзе, 47'), Евгений Морозов, Кирилл Суслов, Илья Свинов Краснодар: Ильзат Ахметов (Petrov S., 83'), Михайло Баньяц, Cordoba J., Алексей Ионов, Кевин, Никита Кривцов, Кайо Панталеан, Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Сергей Волков Предупреждения: Олег Дмитриев (33'), Ираклий Квеквескири (39'), Михайло Баньяц (48'), Cordoba J. (48')

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Краснодар» идет седьмым — 25 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «быки» на выезде сыграют с «Оренбургом» 13 ноября. Воронежцы встретятся с «Уралом» 12 ноября.