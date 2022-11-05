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    Гол и пас Осимхена принесли «Наполи» волевую победу над «Аталантой»

    «Аталанта» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Аталанта
    В матче 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» потерпела домашнее поражение от «Наполи» — 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 19-й минуте в ворота неаполитанце был назначен пенальти — Виктор Осимхен сыграл рукой в своей штрафной площади.

    Адемола Лукман уверенно подошёл к одиннадцати метровой отметки и хлёстким ударом отправил мяч в сетку ворот, голкипер не угадал угол и был бессилен.

    Спустя 4 минуты «Наполи» разыграл угловой стандарт после чего Зелиньский выполнил подачу в штрафную площадь, где Осимхен высоко выпрыгнув, отправил мяч в сетку ворот после удара головой.

    А на 35-й минуте Виктор Осимхен обыграл почти всё штрафную и отдал передачу в свободную зону на Элифа Эльмаса, который отправил мяч под перекладину.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Наполи 1:2
    Голы: 1:0 Адемола Лукман (пенальти) (19'), 1:1 Виктор Осимхен (23'), 1:2 Элиф Элмас (35') Аталанта: Хуан Муссо, Рафаэл Толой, Мерих Демирал, Джорджио Скальвини, Ханс Хатебур (Брандон Соппи, 86'), Теун Коопмейнерс (Мартен де Рон, 81'), Эдерсон, Йоаким Мехле, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 71'), Адемола Лукман (Жереми Бога, 81'), Rasmus Hojlund (Дуван Сапата, 70') Наполи: Элиф Элмас (Алессио Дзербин, 90'), Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 75'), Ирвин Лосано (Тангай Н'Домбеле, 64'), Пётр Зелиньски (Маттео Политано, 64'), Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса (Джанлука Гаэтано, 90'), Матиас Оливера, Жуан Жесус, Ким Мин Джэ, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Мерих Демирал (36'), Ким Мин Джэ (57'), Rasmus Hojlund (58'), Йоаким Мехле (90 + 2'), Дуван Сапата (90 + 2'), Рафаэл Толой (90 + 2')

    Напомним, что полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия из-за травмы пропускал эту встречу.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» набрал 35 очков и упрочил лидерство в Серии А. «Аталанта» пока остается на втором месте (27 очков).

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