АПЛ. «Ман Сити» вырвал победу у «Фулхэма», «Челси» примет «Арсенал», «Ливерпуль» в гостях у «Тоттенхэма»

С 5 по 6 октября пройдут матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» 2:1

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Фулхэмом» — 2:1.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Гюндоган отличной передачей справа вывел к воротам Хулиана Альвареса, который с двенадцати метров сильно пробил в перекладину, от которой мяч отскочил в сетку.

На 26-й минуте «Сити» остался в меньшинстве — Канселу в штрафной площади сбил Уилсона, получив красную карточку за «фол последней надежды».

Андреас Перейра с одиннадцатиметровой отметки сильно низом пробил в левый угол, а Эдерсон прыгнул в другую сторону.

В компенсированное время Робинсон в штрафной площади «Фулхэма» сбил Де Брёйне и пенальти в свои ворота получили уже «дачники».

Эрлинг Холанн с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол. Лено в прыжке смог задеть мяч, но не отбить его.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Фулхэм 2:1 Голы: 1:0 Хулиан Альварес (17'), 1:1 Андреас Перейра (пенальти) (28'), 2:1 Эрлинг Холанд (пенальти) (90 + 5') Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Рубен Диаш, 90'), Бернарду Силва, Хулиан Альварес (Эрлинг Холанд, 64'), Джек Грилиш (Филип Фоден, 64') Фулхэм: Винисиус (Томас Кейрни, 76'), Виллиан (Кевин Мбабу, 80'), Андреас Перейра (Luke Bernard Harris, 88'), Гарри Уилсон (Даниэль Джеймс, 76'), Жоау Палинья, Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Тим Рим, Исса Диоп, Кенни Тете, Бернд Лено Предупреждения: Андреас Перейра (7'), Харрисон Рид (45'), Бернарду Силва (45 + 3'), Кенни Тете (63'), Энтони Робинсон (90'), Эрлинг Холанд (90 + 7') Удаление: Жоау Канселу (26')

«Ман Сити» набрал 32 очка и обошел в турнирной таблице АПЛ «Арсенал» (31 очко), у которого есть матч в запасе. «Фулхэм» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 19 очков.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Брентфорд» (12 ноября), а «Фулхэм» сыграет на домашнем стадионе против «Манчестер Юнайтед» (13 ноября).

«Лидс Юнайтед» — «Борнмут» 4:3

В параллельном матче «Лидс Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Бонмутом» со счетом 4:3.

Хозяева вышли вперёд на третьей минуте благодаря голу Родриго, реализовавшего пенальти. На седьмой минуте «вишенки» сравняли счёт — отличился Маркус Таверньер.

На 19-й минуте гости повели благодаря голу Филипа Биллинга, а на 48-й минуте Доминик Соланке укрепил преимущество «Борнмута».

На 60-й минуте игрок «Лидса» Сэм Гринвуд сократил оставание, а на 68-й минуте Лиам Купер сравнял счёт.

На 84-й минуте Крисенсио Саммервилл подарил хозяевам победу — 4:3.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Борнмут 4:3 Голы: 1:0 Родриго (пенальти) (3'), 1:1 Маркус Таверньер (7'), 1:2 Филип Биллинг (19'), 1:3 Доминик Соланке (48'), 2:3 Сэм Гринвуд (60'), 3:3 Лиам Купер (68'), 4:3 Крисенсио Саммервилл (84') Лидс: Иллан Меслье, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Лиам Купер, Паскаль Стрёйк, Тайлер Адамс, Марк Рока (Сэм Гринвуд, 54'), Джек Харрисон (Degnand Wilfried Gnonto, 46'), Бренден Ааронсон (Люк Эйлинг, 86'), Крисенсио Саммервилл, Родриго (Джо Джелхардт, 81') Борнмут: Доминик Соланке, Киффер Мур, Маркус Таверньер, Хефферсон Лерма, Льюис Кук, Филип Биллинг (Джуниор Станислас, 88'), Адам Смит, Маркос Сенеси (Джо Ротуэлл, 88'), Крис Мепэм, Райан Фредерикс (Джек Стейси, 73'), Марк Траверс Предупреждения: Хефферсон Лерма (45 + 1'), Крис Мепэм (52'), Расмус Кристенсен (62'), Джо Джелхардт (90 + 3')

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:3

Еще в одном матче «Вулверхэмптон» потерпел домашнее поражение от «Брайтона» со счетом 2:3.

Счет в матче открыли «чайки» на 10-й минуте — гол на счету Адама Лалланы.

Затем дважды отличились игроки «волков» — сначала счет сравнял Гонсалу Гедеш (на 12-й минуте), а затем Рубен Невеш с пенальти (35-я минута) вывел хозяев вперед.

На 44-й минуте игрок гостей Каору Митома снова сравнял счёт.

В добавленное к первому тайму время хозяева остались в меньшинстве после удаления Нелсона Семеду, получившего красную карточку.

На 83-й минуте Паскаль Гросспринес победу «Брайтону».

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион 2:3 Голы: 0:1 Адам Лаллана (10'), 1:1 Гонсалу Гуэдеш (12'), 2:1 Рубен Невеш (пенальти) (35'), 2:2 Каору Митома (44'), 2:3 Паскаль Гросс (83') Вулверхэмптон: Жозе Са, Нелсон Семеду, Нэйтан Коллинз, Макс Килман, Уго Буэно, Бубакар Траоре (Коннор Ронан, 90'), Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Гонсалу Гуэдеш (Райан Айт Нури, 74'), Хван Хи Чан (Адама Траоре, 68'), Даниэл Поденсе (Хонни Отто, 46') Брайтон энд Хоув Альбион: Леандро Троссард (Билли Гилмор, 82'), Каору Митома (Йоэл Велтман, 90'), Адам Лаллана (Дэнни Уэлбек, 65'), Соломон Марч, Мойсес Кайседо, Алексис Мак Аллистер, Первис Эступинан (Дениз Ундав, 82'), Льюис Данк, Адам Уэбстер, Паскаль Гросс, Роберт Санчес Предупреждения: Хонни Отто (62'), Нэйтан Коллинз (65') Удаление: Нелсон Семеду (45 + 5')

«Ноттингем Форест» — «Брентфорд» 2:2

«Ноттингем Форест» дома взял верх над «Брентфордом» — 2:2.

На 20-й минуте Морган Гиббз-Уайт вывел хозяев вперед, но перед перерывом «шмели» сравняли счет благодаря голу Брайана Мбемо с пенальти.

На 75-й Йоан Висса вывел гостей вперёд, но в компенсированное время Гиббз-Уайт спас хозяев от поражения.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Брентфорд 2:2 Голы: 1:0 Морган Гиббз-Уайт (20'), 1:1 Брайан Мбемо (пенальти) (45 + 3'), 1:2 Йоан Висса (75'), 2:2 Матиас Йоргенсен (автогол) (90 + 6') Ноттингем Форест: Дин Хендерсон, Серж Орье, Стив Кук (Сэм Сарридж, 90'), Скотт Маккена, Неко Уильямс, Ryan Yates, Ремо Фройлер (Джесси Лингард, 79'), Шейку Куйяте (Lewis O'Brien, 66'), Морган Гиббз-Уайт, Бреннан Джонсон, Эммануэль Деннис (Тайво Авонийи, 79') Брентфорд: Кин Льюис-Поттер (Миккель Дамсгор, 60'), Йоан Висса, Брайан Мбемо (Матиас Йоргенсен, 81'), Josh Dasilva (Серхи Канос, 81'), Витали Янельт (Фрэнк Аниика, 46'), Матиас Йенсен (Саман Годдос, 86'), Рико Генри, Этан Пиннок, Бен Ми, Мадс Роэрслев Расмуссен, Дэвид Райа Предупреждения: Витали Янельт (31'), Ryan Yates (35'), Дин Хендерсон (45 + 1'), Брайан Мбемо (70')

«Эвертон» — «Лестер Сити»

«Челси» — «Арсенал»

6 ноября, 15:00 мск

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

6 ноября, 17:00 мск

«Саутгемптон — Ньюкасл Юнайтед»

6 ноября, 17:00 мск

«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

6 ноября, 17:00 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

6 ноября, 19:30 мск