Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ

из «Урала» признан лучшим тренером октября в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце «Урала» провел пять матчей, в которых набрал 13 очков.

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Марцел Личка («Оренбург»).

Гончаренко стал вторым в голосовании болельщиков, лишь на несколько процентов уступив Абаскалю. У легенд РПЛ белорусский специалист и Личка получили по два голоса, а эксперты «Матч Премьер» признали наставника «Урала» лучшим практически единогласно.

Напомним, лучшим игроком октября был признан нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.