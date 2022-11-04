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    Гончаренко признан лучшим тренером октября в РПЛ

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    Виктор Гончаренко из «Урала» признан лучшим тренером октября в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    В прошлом месяце «Урала» провел пять матчей, в которых набрал 13 очков.

    На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Марцел Личка («Оренбург»).

    Гончаренко стал вторым в голосовании болельщиков, лишь на несколько процентов уступив Абаскалю. У легенд РПЛ белорусский специалист и Личка получили по два голоса, а эксперты «Матч Премьер» признали наставника «Урала» лучшим практически единогласно.

    Напомним, лучшим игроком октября был признан нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

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