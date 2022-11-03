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    Сычевой признан лучшим игроком октября в РПЛ

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    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим игроком октября в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

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    В прошлом месяце Сычевой провел пять матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

    За лидера «Оренбурга» проголосовали все легенды РПЛ. Также он получил четыре из пяти голосов экспертов телеканала «Матч Премьер».

    На награду также претендовали Малком («Зенит», 5 матчей — 5 голов, 1 голевая), Квинси Промес («Спартак», 4 матча — 4 гола, 3 голевые), Федор Чалов (ЦСКА, 5 матчей — 5 голов) и Алексей Каштанов («Урал», 5 матчей — 4 гола, 3 голевые).

    Ранее РПЛ назвала претенденты на приз лучшему тренеру октября.

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