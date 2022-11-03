Сычевой признан лучшим игроком октября в РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим игроком октября в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце Сычевой провел пять матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

За лидера «Оренбурга» проголосовали все легенды РПЛ. Также он получил четыре из пяти голосов экспертов телеканала «Матч Премьер».

На награду также претендовали Малком («Зенит», 5 матчей — 5 голов, 1 голевая), Квинси Промес («Спартак», 4 матча — 4 гола, 3 голевые), Федор Чалов (ЦСКА, 5 матчей — 5 голов) и Алексей Каштанов («Урал», 5 матчей — 4 гола, 3 голевые).

Ранее РПЛ назвала претенденты на приз лучшему тренеру октября.