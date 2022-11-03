«Аталанта» следит за полузащитником ЦСКА Зайнутдиновым. «Армейцы» могут продать игрока за 5-6 млн ерво

Бахтиер Зайнутдинов Фото: sputnik.kz
По информации известного журналиста Николо Скиры, Зайнутдинов входит в сферу интересов «Аталанты».
Скаут итальянского клуба много раз просматривал игру 24-летнего футболиста сборной Казахстана.
Отмечается, что ЦСКА хочет получить за Бахтиера не меньше пяти-шести миллионов евро.
Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» летом 2020 года. В текущем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался продавать защитника Игоря Дивеева в «Салернитану»