«Манчестер Сити» — «Севилья»: счет 3:1, обзор голов

Хулиан Альварес Фото: globallookpress.com
Рафа Мир на 31- минуте вывел гостей вперед. «Горожане» отыгрались уже во втором тайме — отметился Рико Льюис с передачи Хулиана Альвареса.
Хулиан Альварес забил второй мяч команды, а после отдал голевую на Рияда Мареза.
Футбол. Лига чемпионов. Группа G
Манчестер Сити — Севилья 3:1
Голы: 0:1 Рафаэль Мир Висенте (31'), 1:1 Рико Льюис (52'), 2:1 Хулиан Альварес (73'), 3:1 Рияд Марез (83') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис (Жоау Канселу, 85'), Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Серхио Гомес (Джош Уилсон-Эсбранд, 70'), Коул Палмер (Кевин Де Брёйне, 70'), Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 57'), Филип Фоден, Рияд Марез, Хулиан Альварес, Джек Грилиш (Родриго Эрнандес, 46') Севилья: Алехандро Гомес (Сусо, 46'), Иско (Эрик Ламела, 57'), Томас Делейни, Иван Ракитич (Жоан Жордан, 67'), Рафаэль Мир Висенте, Маркос Акунья (Алекс Теллес, 46'), Карим Рекик, Маркан (Неманья Гудель, 45'), Хосе Кармона, Гонсало Монтьель, Яссин Буну
С 14 баллами «Ман Сити» вышле в плей-офф Лиги чемпионов с первой позиции группы G. «Севилья» сыграет в Лиге Европы.