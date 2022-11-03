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    «Челси» дома обыграл загребское «Динамо»

    «Челси» — «Динамо»: счет 2:1, обзор голов

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    «Челси» в четвертый раз подряд выиграл в групповом этапе Лиги чемпионов. На своем поле команда Грэма Поттера одолела загребское «Динамо» со счетом 2:1.

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    Бруно Петкович вывел гостей вперед на 7-й минуте, а спустя 10 минут Рахим Стерлинг выровнял ситуацию.

    Победным стал год Дениса Закарии, который отметился на 30-й минуте поединка.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Челси — Динамо З 2:1
    Голы: 0:1 Бруно Петкович (7'), 1:1 Рахим Стерлинг (18'), 2:1 Денис Закария (30') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Трево Чалоба, Калиду Кулибали (Тьяго Силва, 65'), Бен Чилвел, Мэйсон Маунт, Жоржиньо, Денис Закария (Рубен Лофтус-Чик, 71'), Кай Хаверц (Конор Галлахер, 64'), Рахим Стерлинг (Кристиан Пулишич, 83'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Армандо Броя, 64') Динамо З: Мислав Оршич (Дарио Шпикич, 89'), Бруно Петкович (Ральф Ферман, 83'), Роберт Любичич, Ариян Адеми (Марко Булат, 83'), Йосип Мишич, Лука Иванушец, Садех Мохаррами, Дино Перич, Йосип Шутало, Стефан Ристовски (Махир Эмрели, 70'), Доминик Ливакович Предупреждения: Йосип Мишич (22'), Калиду Кулибали (39'), Лука Иванушец (54'), Садех Мохаррами (89')

    «Челси» вышел из группы E с первой позиции, имея 13 очков. «Динамо» покинуло еврокубки.

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