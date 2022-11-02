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    Тренер «Марселя»: Мы доминировали над «Тоттенхэмом» на протяжении 75 минут, но этого было недостаточно

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    Главный тренер «Олимпика» Игор Тудор прокомментировал вылет команды из еврокубков после поражения от «Тоттенхэма».

    Игор Тудор
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    Игор Тудор

    В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Марсель» повел перед перерывом, но проиграл, пропустив в компенсированное время (1:2).

    «Второй тайм мы начали плохо. Мы потеряли первые 10-15 минут, пропустили гол, и нам пришлось начинать все снова.

    Мы доминировали на протяжении 75 минут, но этого было недостаточно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    «Тоттенхэм» с 11 очками занял первое место в группе Д и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Марсель» с 6 очками остался на последней строчке и не попал в Лигу Европы.

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