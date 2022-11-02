Орлов: Мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова

Известный комментаторпризнался, что его удивляет, почему некоторые клубы РПЛ не хотят пригласить бывшего главного тренера «Пари НН»

«Зная ситуации вокруг (тренера "Сочи" Вадима) Гаранина и (главного тренера "Химок" Спартака) Гогниева, мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова из этих клубов, которые сейчас имеют проблемных тренеров.

Кержаков — очень хорошо для себя и для клуба работал в Нижнем Новгороде. Он совсем не хуже, чем (главный тренер "Пари НН" Михаил) Галактионов. Они добились одинаковых результатов.

А сейчас у команды из Нижнего Новгорода даже дела хуже, чем при Кержакове. Мы сейчас видим, что команда просаживается. Когда приглашают какого‑то тренера, нужно смотреть, чтобы он что‑то выигрывал и завоевывал ранее. Пусть хотя бы вышел из ФНЛ», — приводит слова Орлова «Спорт день за днем».

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».