ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаЗа бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар
  • 12:28
    • «Бавария» продлит контракт с Шупо-Мотингом
  • 11:48
    • Семак, Абаскаль, Гончаренко, Личка и Ташуев — претенденты на приз лучшему тренеру октября в РПЛ
  • 11:21
    • «Галатасарай» и еще два клуба интересуются Кассьеррой
  • 11:08
    • Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ, Капризов — третьей
  • 10:16
    • Экс-тренер «Реала» может возглавить «Вулверхэмптон»
    Все новости спорта

    Орлов: Мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Нижний Новгород Химки Сочи РПЛ Футбол России
    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что его удивляет, почему некоторые клубы РПЛ не хотят пригласить бывшего главного тренера «Пари НН» Александра Кержакова.

    Александр Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кержаков

    «Зная ситуации вокруг (тренера "Сочи" Вадима) Гаранина и (главного тренера "Химок" Спартака) Гогниева, мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова из этих клубов, которые сейчас имеют проблемных тренеров.

    Кержаков — очень хорошо для себя и для клуба работал в Нижнем Новгороде. Он совсем не хуже, чем (главный тренер "Пари НН" Михаил) Галактионов. Они добились одинаковых результатов.

  • Орлов: За какие заслуги Гогниева позвали в «Химки»? Он даже не попал в четверку в ФНЛ
  • Читайте по теме

    • А сейчас у команды из Нижнего Новгорода даже дела хуже, чем при Кержакове. Мы сейчас видим, что команда просаживается. Когда приглашают какого‑то тренера, нужно смотреть, чтобы он что‑то выигрывал и завоевывал ранее. Пусть хотя бы вышел из ФНЛ», — приводит слова Орлова «Спорт день за днем».

    Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Милан» в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Милан» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Быки» быстро расправятся с «Шахтером»
  • «Шахтер» Д — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «ПСЖ» нокаутирует «Ювентус»?
  • «Ювентус» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Милан — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шахтер Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Карабах — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Рома — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры