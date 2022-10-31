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    Орлов: За какие заслуги Гогниева позвали в «Химки»? Он даже не попал в четверку в ФНЛ

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    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о тренерских перестановках в чемпионате России, признавшись, что не понимает, как Спартак Гогниев мог возглавить «Химки».

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Говорят, что главным тренером "Локомотива" станет Галактионов? Я хорошо отношусь к Михаилу. Но, опять же... А как принималось это решение, все ли аргументы учитывались? Хватит ли ему опыта?

    Нужно ли "Локомотиву" идти на такой риск? Да, Михаил — перспективный специалист, но должен быть и соответствующий багаж. Посмотрим.

    Это очень тонкий момент. Тренера в "Локомотиве" должны назначать компетентные люди. Как раз такие, как Семин.

    Ведь что мы сейчас наблюдаем в "Химках"? Пригласили Гогниева. И что? Какие-то скандалы, напряжение, споры... А результата совсем нет. И возникает вопрос: а за какие заслуги пригласили Спартака?

    У него была яркая "Алания"? Хм... А она разве вышла в РПЛ? Ну один раз его команда обыграла в Кубке "Зенит". А что дальше? Ребята, у него просто-напросто нет опыта.

    Кто его назначил? Почему не проведен анализ? Это ж чисто популистский подход! Мол, он ставит атакующий футбол... Смешно! Прежде всего надо выстроить оборону и плясать от печки. Неужели это не понятно?

    Сколько голов в каждом матче пропускают "Химки"? Повторю свой вопрос: за какие заслуги человека позвали в клуб РПЛ? Он даже не попал в четверку в ФНЛ в прошлом сезоне...», — сказал Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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