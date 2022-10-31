Орлов: За какие заслуги Гогниева позвали в «Химки»? Он даже не попал в четверку в ФНЛ

Комментаторвысказал мнение о тренерских перестановках в чемпионате России, признавшись, что не понимает, какмог возглавить

«Говорят, что главным тренером "Локомотива" станет Галактионов? Я хорошо отношусь к Михаилу. Но, опять же... А как принималось это решение, все ли аргументы учитывались? Хватит ли ему опыта?

Нужно ли "Локомотиву" идти на такой риск? Да, Михаил — перспективный специалист, но должен быть и соответствующий багаж. Посмотрим.

Это очень тонкий момент. Тренера в "Локомотиве" должны назначать компетентные люди. Как раз такие, как Семин.

Ведь что мы сейчас наблюдаем в "Химках"? Пригласили Гогниева. И что? Какие-то скандалы, напряжение, споры... А результата совсем нет. И возникает вопрос: а за какие заслуги пригласили Спартака?

У него была яркая "Алания"? Хм... А она разве вышла в РПЛ? Ну один раз его команда обыграла в Кубке "Зенит". А что дальше? Ребята, у него просто-напросто нет опыта.

Кто его назначил? Почему не проведен анализ? Это ж чисто популистский подход! Мол, он ставит атакующий футбол... Смешно! Прежде всего надо выстроить оборону и плясать от печки. Неужели это не понятно?

Сколько голов в каждом матче пропускают "Химки"? Повторю свой вопрос: за какие заслуги человека позвали в клуб РПЛ? Он даже не попал в четверку в ФНЛ в прошлом сезоне...», — сказал Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».