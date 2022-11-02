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    «Копенгаген» и «Боруссия» Дортмунд назвали составы

    «Копенгаген» — «Боруссия» Д: прогноз, составы, коэффициенты

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    Тренерские штабы туринского датского «Копенгагена» и дортмундской «Боруссии» огласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Боруссия» Д
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    «Боруссия» Д

    «Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Лунд, Соренсен, Классон, Лерагер, Клем, Харальдссон, Бардегджи, Дарами.

    «Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Азар, Джан, Озджан, Рейна, Пасслак, Модест, Мален, Адейеми.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Боруссии». Коэффициент на его победу — 1.78, на успех «Копенагена» — 4.94, на ничью — 4.28. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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