«Копенгаген» — «Боруссия» Д: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабы туринского датскогои дортмундскойогласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Лунд, Соренсен, Классон, Лерагер, Клем, Харальдссон, Бардегджи, Дарами.

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Азар, Джан, Озджан, Рейна, Пасслак, Модест, Мален, Адейеми.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Боруссии». Коэффициент на его победу — 1.78, на успех «Копенагена» — 4.94, на ничью — 4.28. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут.