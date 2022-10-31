Колосков об отмене матча Россия — Босния: Футболом тут вообще не пахнет — это политика

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его не удивило решение футбольного союза Боснии отказаться от товарищеского матча с Россией.

«Для меня это не новость. Я еще месяц назад об этом говорил, что никакой игры не будет.

Как только я услышал про противоборство двух сторон союза футбола Боснии и Герцеговины, то для меня стало ясно, что никакого футбола не будет.

Понятно, что в этом плане они оказались под сильнейшим давлением других федераций футбола. Ну это уже не спорт, это политика. Тут футболом вообще уже не пахнет», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч Россия — Босния и Герцеговина должен был пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, ведущие игроки боснийской сборной, в том числе Эдин Джеко и Миралем Пьянич, выступили против проведения матча с Россией.

Сообщалось, что УЕФА может отстранить Боснию и Герцеговину от турниров под своей эгидой в случае проведения матча с Россией.

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.