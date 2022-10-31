ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»В трех минутах от чуда. Кузяев выцарапал для «Зенита» победу в Краснодпре
  • 14:33
    • Сборная Боснии и Герцеговины не сыграет с Россией 19 ноября
    Все новости спорта

    Сборная Боснии и Герцеговины не сыграет с Россией 19 ноября

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Боснии и Герцеговины Товарищеские матчи РФС
    Сборная Боснии и Герцеговины не сыграет с Россией 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба боснийского футбольного союза.

    Боснийцы отказались играть с Россией в ноябре
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Боснийцы отказались играть с Россией в ноябре

    При этом в заявлении боснийцев сделан акцент, что матч не состоится именно в эту дату, но, возможно, будет сыгран позже.

    Товарищеский матч Россия — Босния и Герцеговина должен был пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

    Напомним, ведущие игроки боснийской сборной, в том числе Эдин Джеко и Миралем Пьянич, выступили против проведения матча с Россией.

  • Пьянич объяснил, почему отказывается играть с Россией
  • Читайте по теме

    • Сообщалось, что УЕФА может отстранить Боснию и Герцеговину от турниров под своей эгидой в случае проведения матча с Россией.

    Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

    Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Верона» «Рому»?
  • «Верона» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Остановит ли «Монца» «Болонью»?
  • «Монца» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Позволит ли «Хетафе» подняться «Эльче» со дна?
  • «Эльче» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.45
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры