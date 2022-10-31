Сборная Боснии и Герцеговины не сыграет с Россией 19 ноября

Сборнаяне сыграет с19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба боснийского футбольного союза.

При этом в заявлении боснийцев сделан акцент, что матч не состоится именно в эту дату, но, возможно, будет сыгран позже.

Товарищеский матч Россия — Босния и Герцеговина должен был пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, ведущие игроки боснийской сборной, в том числе Эдин Джеко и Миралем Пьянич, выступили против проведения матча с Россией.

Сообщалось, что УЕФА может отстранить Боснию и Герцеговину от турниров под своей эгидой в случае проведения матча с Россией.

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.