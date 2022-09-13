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    Пьянич объяснил, почему отказывается играть с Россией

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    Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич считает, что если другие отказались играть с Россией, то его команда тоже должна это сделать.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление.

    Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», — сказал полузащитник «Аль-Шарджа» в интервью DAZN.

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