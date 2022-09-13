Пьянич объяснил, почему отказывается играть с Россией

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговинысчитает, что если другие отказались играть с Россией, то его команда тоже должна это сделать.

«Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление.

Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», — сказал полузащитник «Аль-Шарджа» в интервью DAZN.