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    «Наполи» разгромил «Сассуоло», у Хвичи гол и два ассиста

    «Наполи» — «Сассуоло»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над «Сассуоло» — 4:0.

    «Наполи»
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    «Наполи»

    Счет на 4-й минуте открыл Виктор Осимхен, которому ассистировал Хвича Кварацхелия.

    На 19-й минуте Хвича вновь отдал голевую передачу на нигерийского форварда, а на 36-й минуте 21-летний грузинский футболист отличился сам.

    Победную точку на 77-й минуте поставил Осимхен, оформивший хет-трик.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Сассуоло 4:0
    Голы: 1:0 Виктор Осимхен (4'), 2:0 Виктор Осимхен (19'), 3:0 Хвича Кварацхелия (36'), 4:0 Виктор Осимхен (77') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Жуан Жесус, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски, Ирвин Лосано, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия Сассуоло: Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти, Эмиль Конрадсен Сейде, Кристиан Торстведт, Максим Лопес, Давиде Фраттези, Рожерио, Джанмарко Феррари, Мартин Эрлич, Йереми Тольян, Андреа Консильи Предупреждения: Максим Лопес (75'), Арман Лорьенте (76'), Арман Лорьенте (84')

    «Наполи», который тренирует Лучано Спаллетти, занимает первое место с 32 очками в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» — 9-й с 15 баллами.

    Календарь и таблица Серии А

    В текущем сезоне Кварацхелия провел в общей сложности 27 матчей за «Наполи», забил 16 голов и сделал 12 голевых передач.

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