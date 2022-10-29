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    «Кадис» вырвал победу у «Атлетико» на 9-й добавленной минуте

    «Кадис» — «Атлетико»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Кадису» (2:3) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    28 секунд потребовалось хозяевам, чтобы открыть счёт. Эспино с правого фланга прострелил в штрафную, партнер пропустил мяч, а Тео Бонгонда в касание нанес точный удар в ближний угол.

    На 81-й минуте «Кадис» удвоил преимущество. Собрино достал мяч у лицевой, вошел в штрафную гостей, дождался подключения Эспино, тот закинул мяч на Фернандеса, который принял снаряд и вторым касанием вонзил его под перекладину.

    На 85-й минуте после навеса «матрасников» с углового Фелиш нанес красивый удар в падении боковыми ножницами, а после рикошета от Луиса Фернандеса мяч оказался в сетке.

    А на 89-й минуте счет сравнялся. Жоау Фелиш получил мяч от Гризманна в центральной зоне и метров с 25 наносит великолепный удар в правый от себя угол.

    На девятой добавленной минуте Алехо прорвался по правому флангу и исполнил подачу на дальнюю штангу ворот «Атлетико», а Собрино переправил мяч в сетку.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Атлетико 3:2
    Голы: 1:0 Тео Бонгонда (1'), 2:0 Алекс Фернандес (81'), 2:1 Луис Эрнандес (автогол) (85'), 2:2 Жоау Фелиш (89'), 3:2 Рубен Собрино (90 + 9') Кадис: Херемиас Ледесма, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Mamadou Mbaye, Альфонсо Эспино, Тео Бонгонда, Феде Сан Эметерио, Alex, Brian Ocampo, Рубен Собрино, Choco Lozano Атлетико: Альваро Мората, Анхель Корреа, Янник Карраско, Сауль Ньигес, Жоффрей Кондогбиа, Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Рейнилду Мандава, Аксель Витсель, Стефан Савич, Ян Облак Предупреждения: Жоффрей Кондогбиа (62'), Феде Сан Эметерио (65'), Сауль Ньигес (78'), Виктор Чуст (87'), Матеус Кунья (90'), Жоау Фелиш (90 + 6')
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