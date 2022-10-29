«Кадис» — «Атлетико»: счет матча 3:2, обзор голов

Мадридскийна выезде уступил(2:3) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

28 секунд потребовалось хозяевам, чтобы открыть счёт. Эспино с правого фланга прострелил в штрафную, партнер пропустил мяч, а Тео Бонгонда в касание нанес точный удар в ближний угол.

На 81-й минуте «Кадис» удвоил преимущество. Собрино достал мяч у лицевой, вошел в штрафную гостей, дождался подключения Эспино, тот закинул мяч на Фернандеса, который принял снаряд и вторым касанием вонзил его под перекладину.

На 85-й минуте после навеса «матрасников» с углового Фелиш нанес красивый удар в падении боковыми ножницами, а после рикошета от Луиса Фернандеса мяч оказался в сетке.

А на 89-й минуте счет сравнялся. Жоау Фелиш получил мяч от Гризманна в центральной зоне и метров с 25 наносит великолепный удар в правый от себя угол.

На девятой добавленной минуте Алехо прорвался по правому флангу и исполнил подачу на дальнюю штангу ворот «Атлетико», а Собрино переправил мяч в сетку.